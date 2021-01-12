Жители микрорайона, расположенного в переулке Здоровья минувшей ночью не могли сомкнуть глаз из-за жуткого зловонного тумана. В районе дома №88 из канализационного колодца фонтаном начали бить сточные воды. На морозе от них сильно парило. Ручей из колодца устремился по склону прямо в лес Центрального парка.Горожане не на шутку встревожились: ведь в эту сеть поступают стоки не только жилых домов, но и расположенного по соседству морга.«Комсомолка» связалась с управой Коминтерновского района, где пояснили, что проблема в бесхозной канализационно-насосной станции, которая периодически выходит из строя. Вот и на этот раз на объект выехали городские аварийные службы, которые провели прочистку. Выяснилось, что трубы забились тряпками. Как они попали в систему, нетрудно догадаться. Нерадивые горожане умудряются смывать в канализацию даже ватники и покрышки.