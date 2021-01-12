Своих домашних любимцев лишилась 28-летняя девушка, живущая в Ленинском районе. Ей нужно было отдать на передержку двух мопсов на время отъезда. Ее мать нашла в интернете объявление о соответствующих услугах. Женщина, разместившая эту информацию, уверяла, что на время приютит собак бесплатно.Однако вскоре хозяйка мопсов увидела в Сети объявление о продаже собак. Оказалось, что это ее питомцы. Она тут же позвонила, чтобы потребовать объяснений. Но телефон молчал. Девушка обратилась в полицию.Стражи порядка достаточно быстро установили личность мошенницы. Ею оказалась 36-летняя жительница Воронежа, ранее судимая за кражу. Аферистку задержали в ее квартире и доставили в отдел полиции. Она заявила, что уже продала мопсов. Хозяйка уверяет, что две ее собаки стояли около 30 тысяч рублей. Сколько за них выручила мошенница, а также, где сейчас мопсы, предстоит выяснить.В отношении аферистки возбудили уголовное дело по части частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до пяти лет лишения свободы. До суда ее отпустили под подписку о невыезде.