В результате аварии с участием двух легковых автомобилей у дома №6А на улице 25 Января в Воронеже оказались в больнице пассажиры. 38-летняя женщина и 12-летний ребенок получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 12 января.ЧП случилось накануне, около 10:45 понедельника, 11 января. Столкнулись на дороге автомобили ВАЗ-211440 и Renault Megane. За рулем «четырнадцатой» находился 39-летний воронежец. Он двигался по улице со стороны Добролюбова в сторону Остужева. Иномарка ехала впереди ВАЗа в попутном направлении и в этот момент пыталась повернуть во двор дома. За рулем была 36-летняя женщина. В результате столкновения пострадали двое ее пассажиров женщина и мальчик.Сейчас обстоятельства аварии выясняет полиция.