Приговором Новохоперского райсуда Воронежской области местный житель признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. Об этом сообщили в суде 11 января.Ранее полицейские в ходе обыска нашли у него дома 11,22 грамма марихуаны. Как было установлено, мужчина на окраине населенного пункта нашел дикорастущую коноплю, сорвал листья, их высушил, измельчил и использовал для личного употребления. Наркотики он хранил у себя в ванной.Было возбуждено уголовное дело за хранение марихуаны по ч. 1 ст. 228 УК РФ.Дело судом рассматривалось в особом порядке. Мужчину признали виновным. Он получил один год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.