К правоохранителям обратились сотрудники магазина в поселке Елань-Коленовский Таловского района. Двое неизвестных вынесли из торговой точки несколько палок колбасы, сливочного масла и рыбных консервов. Все это злоумышленники умудрились спрятать под своими куртками. Затем они благополучно скрылись с товаром.Выяснилось, что к краже причастны двое местных жителей. Было возбуждено уголовное дело по поводу хищения группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ).Как сообщили 11 января в Новохоперском райсуде, мужчин признали виновными в совершении преступлений. Одному назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, с испытательным сроком 1 год. Второму – 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.