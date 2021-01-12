Новохоперский райсуд Воронежской области на 25 тысяч рублей оштрафовал руководство АО «Елань-Коленовский сахарный завод» за нарушения санитарного законодательства. Виновным в административном нарушении был признан заместитель директора по общим вопросам. Об этом сообщили в суде 11 января.Ранее на предприятии зафиксировали вспышку коронавируса. Заболели 18 сотрудников. После этого на завод наведались санитарные врачи. Они нашли множество нарушений. Как выяснилось, сотрудники на рабочих местах не в полном объеме были обеспечены средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками), в санузлах отделения ТЭЦ отсутствовало мыло и кожные антисептики для соблюдения правил личной гигиены.Было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Судом назначен штраф в размере 25 000 рублей.