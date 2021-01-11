Матч в Кургане против местного «Зауралья» получился скучноватым. Если в первом периоде команды на двоих сообразили три гола, но потом зрелище стало совсем уж пресным.Но обо всем по порядку. Начиналось все для «ураганных» хорошо. Уже на первой минуте вратарь «Зауралья» Евгений Ярославлев не справился с казалось бы вполне берущимся броском Александра Микуловича. Однако на седьмой минуте ответной любезностью отметился Денис Перевозчиков. Голкипер «Бурана» пустил шайбу, направленную в ближний угол Тимуром Хайруллиным, хотя вроде бы ему никто не мешал.А в самом конце периода на счету вратаря «ураганных» оказалась еще одна «пенка». Григорий Глебов «выстрелил» очень издали, на этот раз видеть шайбу мешал едва не подправивший ее Константин Майоров, но вообще-то спасать вполне было возможно. Это косвенно признал бывший очень хорошим вратарем рулевой «Бурана» Михаил Бирюков, в перерыве сменивший Перевозчикова на Владислава Окоряка.Дальше в общем-то говорить особо не о чем. Команды вроде и старались изменить счет (особенно «Буран»), но из этих потуг ничего не вышло.После матча Михаил Бирюков посетовал на то, что в самом начале игры из-за травм вынуждены были уйти с ледовой площадки три хоккеиста его команды. А также отметил большую усталость, накопившуюся в конце выездной серии.«Буран» с 28 очками прочно осел на 24 месте. Похоже, подняться вверх уже не удастся. Снизу «ураганных» вяло подпирают пермский «Молот-Прикамье» и ижевская «Ижсталь». Ну а мы находимся в предвкушении очередного потерянного сезона.Шанс чуть поправить настроение болельщиков появится 13 января. «Буран» опять же на выезде встречается с челябинским «Челметом», занимающим 19 место с 37 очками, игра начнется в 17.00 по московскому времени. Не самый опасный вроде соперник. Но от «ураганных» не всегда понятно, что ожидать. Вот только игры, соответствующей их прозвищу, вряд ли.