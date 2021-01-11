К началу первой рабочей недели в Воронежской области развернули 4995 коек для лечения больных с коронавирусом в 41 медорганизации. 2736 коек оборудованы кислородными аппаратами. Больных с тяжелым течением госпитализируют дифференцированно, в зависимости от состояния и сопутствующей патологии.В 10 медицинских организациях области принимают пациентов с COVID-19, нуждающихся в хирургическом лечении, еще в 10 больницах составе коечного фонда для пациентов с COVID-19 развернуты койки для больных с инсультами и инфарктами. В трех стационарах проводится гемодиализ.На 13 койках оказывают квалифицированную помощь беременным, роженицам и родильницам с COVID-19, имеющих акушерскую патологию. Еще в 14 стационарах выделены 265 провизорных коек для пациентов с подозрением на коронавирус. Продолжается ежедневный мониторинг занятости коечного фонда для сохранения неснижаемого 20%-ого свободного резерва.