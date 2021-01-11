Первая квитанция нового года повергла в ужас жильцов недавно построенной многоэтажки на улице Ломоносова, 84. Например, семье из четырех человек за трехкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров выставили счет в 20795 рублей! При том, что в квартире идет отделка и в настоящее время никто не проживает.- Мы купили ее в 2017 году с привлечением средств материнского капитала, - рассказал «Комсомолке» Олег Саушкин. – Семья у нас небогатая, двое детей… И, конечно, такой платеж мы просто не в силах платить.Да и с какой стати! – закономерно возмутились все собственники немногих проданных в доме квартир. Долгов никаких по оплате нет, а УК даже не потрудилась расшифровать, откуда взялась такая сумма. Ведь тариф на отопление у котельной вполне рядовой.Жильцы направили в адрес УК письмо с просьбой предоставить показания счетчика тепла и расчеты. «Комсомолка» выясняет подробности этой истории и в ближайшее время познакомит с ними читателей. Следите за нашими публикациями.