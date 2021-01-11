Случай свел в одной комнате в хостеле на улице Кулибина двух мужчин, один из которых приехал на машине «Рено Логан». Его сосед, 40-летний житель Россошанского района надумал проведать родственников, воспользовавшись чужим транспортом. Пока сосед спал, мужчина взял у него ключи и поехал в гости через пол-области.По пути, на территории Бобровского района пост ДПС остановил его за нарушение правил дорожного движения. Когда у водителя попросили показать документы, он только развел руками. Машину проверили по базе, и выяснилось, что она числится в угоне – 43-летний потерпевший к тому моменту уже заявил о пропаже авто.В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и заключили его под стражу. Мужчине грозит заключение на срок до пяти лет.