Одним из вопросов, который обсудили в мэрии в первый рабочий день 2021 года, стала работа елочных базаров. По информации чиновников, в этом году накануне нового года работали 124 официальных торговых площадки. Но колючего товара на этот раз на них было в два раза меньше. Если в 2019 году в Воронеж для реализации завезли 20 тысяч хвойных деревьев, то в 2020 –ом - лишь 10 тысяч.Соответственно, и невостребованных елок оказалось гораздо меньше. А практически все нераспроданные экземпляры отдали в городские храмы для их украшения к Рождеству.Единичными были и случаи выброшенных в канун праздника невостребованных елок: их собрали и переработали в щепу для дальнейшего применения в благоустройстве.Та же участь ждет и остальные елки, украсившие праздник в домах горожан. После 14 января их соберут с контейнерных площадок Воронежа и отправят на переработку.