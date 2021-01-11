30 декабря в квартире на улице Владимира Невского между гражданскими супругами разыгралась ссора, завершившаяся трагедией. 32-летний мужчина в очередной раз принял наркотики, чем вывел из себя 30-летнюю жену. Та принялась отчитывать супруга и так разгорячилась, что в пылу схватила подвернувшиеся под руку ножницы и ими со всей силы удалила мужчину в грудь.Увидев, что натворила, женщина тут же позвонила в скорую помощь. Но приехавшие медики оказались бессильны спасти жизнь раненого. Мужчина умер на месте преступления.Прибывшие по сообщению медиков оперативники задержали подозреваемую и изъяли орудие преступления. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «убийство».Следователь назначили ряд экспертиз, направленных на установление точной причины смерти, проводится допрос свидетелей.Подозреваемую заключил под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.