Эпидемия и слякотная погода не помешали воронежцам отдыхать на свежем воздухе в новогодние праздники. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в течение каникул к массовым гуляньям на площади Ленина приобщились 185 тысяч человек. Каких-либо ЧП в этот период не зарегистрировали.За порядком у главной городской елки наряду с полицейскими следили представители мэрии. В том числе они контролировали наличие у отдыхающих масок. За десять дней период посетителям роздано 10 тысяч масок.Среди нарушений чиновники отметили попытки несанкционированной торговли сладкой ватой, которые пресекались контролерами. Однако на будущее чиновники учтут этот опыт и обещают сделать торговлю сладостями официальной.По данным мэрии, в новогоднюю ночь площадь горожане посещали до 4 часов утра, в дальнейшем на ней гуляли единицы. Поэтому на следующий год в мэрии рассмотрят вариант работы развлекательного объекта не до 6, а до 4 часов, тем самым уделив больше внимания уборке территории площади после массовых гуляний.