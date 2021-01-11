Компания молодых людей встретилась на квартире, расположенной на улице Торпедо в Воронеже. В ходе распития спиртных напитков и общения между 18-летним и 35-летним гостями возник конфликт. Старший несколько раз ударил юношу, а затем удалился, прихватив его куртку и мобильный телефон.Молодой человек сообщил об ограблении в полицию. По его оперативники заявлению организовали поиски подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Мужчину задержали, и он сознался в совершении преступления.В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «грабеж», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Сейчас задержанные находится в изоляторе.