Погода в новогодние каникулы стала настоящим испытанием для воронежцев: то отдавалась головной болью из-за резких перемен, то превращала путь в гости или до супермаркета в сущий кошмар. Из-за гололеда, по данным регионального департамента здравоохранения, в период с 30 декабря по 10 января пострадали 1708 жителей. К счастью, у большинства из них травмы оказались несерьезными, и после оказания первой медицинской помощи людей отпустили лечиться домой. Но для 162 воронежцев прогулка по скользкой дорожке обернулась больничной койкой.Всего за помощью к врачам с травмами различного происхождения в новогодние каникулы обратились 4535 жителей региона, в том числе 2808 – в Воронеже.Три человека получили обморожения и шестерым поставили диагноз «переохлаждение».