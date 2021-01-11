В линию полузащиты «Факела» пришел перспективный 19-летний Валерий Царукян из ставропольского «Динамо» (рост 168 сантиметров, вес 63 килограмма). В первенстве ПФЛ текущего сезона (напомним, так сейчас называется вторая лига) он сыграл 15 матчей. В них Валерий забил два года и отдал две результативные передачи.В то же время команду покинули хавбек Кирилл Глущенков и защитник Алексей Соловьев. Оба игрока на поле появлялись не часто, и их уход неожиданностью не стал. И с Глущенковым, и с Соловьевым контракты расторгли по взаимному согласию