Специалисты рекрутингового агентства HeadHunter назвали три самые привлекательные в денежном плане вакансии начала года в Воронежской области.По перспективам заработка лидирует предложение работы гендиректора в компании, занимающейся геймерской мебелью. Заняв этот пост, можно рассчитывать на зарплату от 100 до 500 тысяч рублей.Весьма хорошо можно заработать, переехав в Мурманск. Там предлагают за работу главврачом в стоматологической клинике зарплату от 300 тысяч рублей в месяц. Причем, твердую. Однако надо отвечать двум требованиям – пятилетний опыт работы практикующим врачом и трехлетний – в сфере управления.А вот на крайнем юге России – в Сочи - ищут ведущего специалиста по работе с ключевыми клиентами. Вакансию выставила компания, занимающаяся продажей недвижимости. В ней соискателю обещают от 300 тысяч рублей на руки.Кроме того, аналитики привели любопытные данные. Оказалось, что с 1 по 10 января разместили свои резюме на их сайте более 16 тысяч жителей Воронежской области. Большинство ищут применения своих сил в сфере продаж. Однако рынок кадров испытывает и иные потребности.– Исследования показывают, что в 2021 году также сохранится высокий спрос на рабочий персонал, производственные и ИТ-специальности. Тем, кто планирует сменить работу, стоит подумать об этих направлениях, – советует Валерия Иванова, ведущий менеджер по маркетингу и связям с общественностью HeadHunter.