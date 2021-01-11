11 января 60 лет исполнилось одному из самых любимых актеров Воронежа. Юбилей отмечает Камиль Тукаев.Хотя Камиль Ирикович родился в Сибири и переехал в наш город только в 1987 году, но с тех пор заслужил настоящую любовь воронежцев. Начал работать сначала в Воронежском ТЮЗе, в 1997-м перешел в Камерный театр. В его творческой копилке роли в спектаклях «Антигона», «Кабала святош», «Дядя Ваня», «Безумный день», «Игроки», «Альбом», «Зима», «Осенний марафон», «Облом off». В 2019-м Камиль Тукаев получил за роль Креона в спектакле «Антигона» премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль».В его фильмографии роли в фильмах и сериалах - «Правда о щелпах» (приз «За лучшую мужскую роль» на фестивале «Кинотавр» в 2003-м), «Солдатский декамерон», «Красный жемчуг любви», «Дважды в одну реку», «Чудо», «Судебная колонка», «Встречная полоса» и других.Желаем артисту вдохновения и еще множества интересных и достойных ролей!