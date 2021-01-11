На планерке в мэрии рассказали о скором начале реставрации одного из старейших зданий Воронежа – Дома Гардениных. Надо сказать, что этот объект состоит из двух отдельно стоящих строений. Дом по адресу: переулок Фабричный, 10, построенный в первой половине XVIII века, считается старейшим в Воронеже. Он находится в плачевном состоянии. Однако сейчас приняли решение о реставрации его собрата под номером 12, который всего на пару десятков лет младше, тоже дышащим на ладан. До недавнего времени он находился в федеральной собственности, теперь он перешел в муниципальную.– На первом этапе необходимо закрыть тепловой контур здания, обеспечить его подключение к инженерным сетям и заказать формирование проектной документации по реставрации объекта культурного наследия, - заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин.Отдельно градоначальник распорядился, чтобы управлению культуры своевременно выделили необходимые для проведения работ деньги. А первому вице-мэру Сергею Петрину поручил договориться с организациями, снабжающими исторический дом водой, газом и электричеством, чтобы они включили в свои планы реконструкцию сетей, идущих в здание.