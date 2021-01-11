9 января в салон микрозаймов в Бобровском районе зашел посетитель в медицинской маске. Угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, молодой человек потребовал отдать содержимое кассы. Но сотрудница кредитной организации только развела руками: в тот день выручка была нулевой. Чтобы продемонстрировать пустую кассу, девушка нагнулась и в этот момент незаметно нажала «тревожную» кнопку. Когда рэкетир отправился восвояси, его приметы разослали во все территориальные отделы полиции. Вскоре подозреваемого на одной из улиц райцентра задержали сотрудники ППС.На допросе злоумышленник признался не только в этом ограблении, но и еще в четырех аналогичных, которые совершил в различных районах Воронежа. Так, в Ленинском районе подозреваемый похитил у оператора 4 тысячи 800 рублей.По всем фактам нападений полицейские возбудили уголовные дела по статье «разбой». Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он содержится под стражей.