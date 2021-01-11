Представитель воронежского сетевого магазина по продаже бытовой техники и электроники обнаружил пропажу четырех дорогостоящих айфонов. Общая стоимость похищенных аппаратов составила более 250 тысяч рублей.Оперативная группа прибыла в магазин, расположенный на улице Ростовской, и изучила записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении торговой точки. Они помогли выяснить, кто похитил айфоны. Под подозрение попал 20-летний сотрудник магазина. Его задержали в Верхнемамонском район, под тяжестью улик подозреваемый во всем признался. Молодой человек рассказал, что рассчитывал продать аппараты, чтобы расплатиться с кредитом.Похищенные айфоны изъяли и вернули фирме, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «кража».