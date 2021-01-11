«Театр равных» из-за ограничительных мер по коронавирусу в новом сезоне продолжает работать в режиме online.Артисты труппы сейчас удаленно репетируют два спектакля, премьеры которых состоятся в новом сезоне, если эпидобстановка улучшится и режим самоизоляции снимут. Это «Дом маэстро Сарафанова» в постановке Павла Мясникова и сказки Гофмана в постановке Александра Сидоренко.Проект «Создание творческих площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья», направленный на мотивацию создания аналогичных проектов городах в Воронежской, Костромской, Нижегородской и Ростовской областях, тоже будет проходить online. Удаленно проведут серию показов спектаклей, мастер-классы и семинары. В частности покажут онлайн-версию спектакля-читки «Голос отца» (премьера 2020 года), созданного по произведению Андрея Платонова «Волшебное кольцо».Мастер-классы по актерскому мастерству будут проходить по авторской методике, разработанной каждым из трех педагогов. Принять участие в мастер-классах, семинарах может каждый желающий.