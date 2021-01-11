В Подгоренском районе по подозрению в браконьерстве задержали трех мужчин в возрасте от 28 до 55 лет. Это жители Каменского и Лискинского района, а также один приезжий горе-охотник из Московской области. По неофициальным данным, пытаясь уйти от требовавших остановиться полицейских, эта троица перевернулась на своем «УАЗе». Видимо, водитель не так виртуозно умеет рулить, как убивать беззащитных животных на охраняемых землях.По данным полиции, браконьеры застрелили пять кабанов в охотничьих угодьях недалеко от села Белогорье Подгоренского района. В багажнике «УАЗа» обнаружили туши четырех убитых животных. Еще один мертвый кабан валялся в посадках. Залетные «охотнички» спрятали его и хотели вернуться за ним позже.Кроме туш кабанов, в багажнике нашли карабин «Вепрь», гладкоствольное ружье «Иж-27» и патроны к ним. Оружие было зарегистрировано по всем правилам.По предварительным данным, браконьеры нанесли ущерб охотничьему хозяйству на 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота» (до пяти лет лишения свободы). Всем трое до суда будут находиться под подпиской о невыезде.