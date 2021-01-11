В понедельник, 11 января, около восьми часов утра у дома № 37а на улице Антонова-Овсеенко случилось шокирующее ДТП.26-летняя женщина, державшая за руку 4-летнюю девочку, переходили дорогу по нерегулируемой «зебре». В это время со стороны Московского проспекта неслась «Нива». 42-летняя женщина, находившаяся за рулем, не успела затормозить, и сбила обеих. Женщина и ребенок получили травмы. Их отвезли в больницу.Полицейские выясняют, почему женщина, рулившая «Нивой», не позаботилась о том, чтобы вовремя затормозить перед «зеброй».Напомним, 10 января 44-летняя автоледи, управлявшая «Лендровером», протаранила «скорую»: в «неотложке» ранен водитель и ехавшая в ней женщина.