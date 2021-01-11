В ночь на 1 января 2021 года в Левобережном районе в помещении КПП на территории промзоны на улице Азовской трое приятелей сидели и выпивали. 34-летний мужчина, уроженец Саратова, поссорился со своим 63-летним знакомым. Слова пожилого человека так его оскорбили, что он кинулся избивать собутыльника. Причем не только руками, но и ногами. И даже металлическим электрическим чайником, некстати оказавшимся в поле зрения.В итоге разъяренный выпивоха нанес такие страшные травмы приятелю, что тот умер. Несколько протрезвевший мужчина вызвал скорую, но врачи только констатировали смерть.В результате «веселое» отмечание Нового года закончилось для одного участника посиделок могилой, а для другого – уголовным делом по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть». 34-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.