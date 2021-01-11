В федеральном и региональном оперативном штабах дали суточную статистику по заболеваниям коронавирусомВ Воронежской области за прошедшие 24 часа заразились COVID-19 392 человека. Это лишь на два меньше суточного антирекорда, который был достигнут уже два раза. Если сравнить с другими регионами России, картина пугающая. За сутки по новым зараженным впереди только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области. Наш регион замыкает пятерку самых неблагополучных. И это - не в первый раз. С начала эпидемии коронавирусом заболели уже 50 497 наших земляков.Не особенно радуют и данным по выздоровевшим. Безусловно, здорово, что еще 94 жителя Воронежской области победили эту крайне опасную болезнь (всего излечившихся стало 45 137). Но это всего лишь 50 место среди регионов России. В большинстве остальных субъектов федерации за сутки выздоравливает гораздо больше людей. И это при том, что наша область – далеко не самая маленькая в стране.И опять вернулась старая проблема – разная статистика по смертности. Если в федеральном штабе сообщают о восьми умерших (и тогда это 15 место среди других регионов России), то в региональном – о шести (и всего, по версии местного управления Роспотребнадзора, коронавирус свел в могилу 1456 человек). Похоже, однозначных цифр дожидаться придется еще долго.