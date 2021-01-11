Для более 90 снайперов проведут практические занятия на военном полигоне «Криница» в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.В ходе занятий стрелки изучат новейшие снайперские винтовки СВДМ (с возможностью ведения автоматического огня), ВСС (с бесшумной стрельбой) и крупнокалиберной АСВК-М «Корд-М» для ведения огня на максимальных дистанциях от 0,6 до 2 км с открытым и оптическим прицелом, в том числе и ночью. Предусмотрено соревнование - снайперская дуэль по максимально удаленным воздушным целям, имитирующим беспилотные аппараты противника. Также снайперы отработают навыки точной стрельбы из неудобных положений, в том числе с «живого» упора, и скрытных действий на поле боя.Кроме того, будет проведен отбор к конкурсу Армейских международных игр «Снайперский рубеж-2021».Напомним, ранее сообщали, что в 2021 году на новом военном полигоне «Криница» пройдут более 500 учений. Этот объект открыли с начала зимы. Там могут проходить учения танкистов, мотострелков, артиллеристов и радиотехников.