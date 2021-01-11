На новогодних праздниках трагическое ЧП случилось в доме № 44 на улице Кольцовской. Местные жители сообщили, что 3 января женщине в одной из квартир стало плохо. Она вызвала «скорую». Ее увезли в больницу, где поставили диагноз: «отравление угарным газом». При этом в квартире ниже даже у дверей чувствовался довольно сильный тяжелый запах. Туда позвонили, но никто не открыл.Только 5 января к семейной паре пришли в гости друзья. Каким-то образом им удалось проникнуть в квартиру и обнаружить, что и 35-летний муж, и 25-летняя жена мертвы.В региональном управлении Следственного комитета сообщили о том, что их сотрудники выясняют обстоятельства этого трагического инцидента. На телах супругов видимых повреждений не обнаружили. И склоняются к тому, что они отравились именно угарным газом. Однако точную причину смерти выяснят только в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы.К сожалению, в центре Воронежа, где многие дома находятся на газовом отоплении, подобные трагедии время от времени происходят. Надо помнить: раз установлено подобное оборудование, надо, как минимум, регулярно проветривать квартиру. А лучше не забывать приглашать газовиков для периодической проверки.