В магазинах одной из воронежских крупных торговых сетей начали продавать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. Услуга стала доступна с начала года. У касс появились специальные стойки с информацией о том, как провести тест.Произведены тесты компанией Rapid Bio. Она зарегистрирована в Башкирии. Сертификация Росздравнадзора вроде бы пройдена, в рекламе говорится, что якобы лабораторных условий для использования не требуется. Однако в инструкции к изделию указано, в частности, что его область применения: «клиническая лабораторная диагностика».Врачи призывают: кажущейся простоте лучше не доверять. Анализ все-таки надежнее пока делать традиционным путем – с его обязательной обработкой в лаборатории. Кстати, стоит обычное исследование не дороже, чем пока еще сомнительный экспресс-метод.