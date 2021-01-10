Старый Новый год воронежская филармония предлагает отметить новогодним ревю. Концерт Моz-Art & Co пройдет 13 января.Специальным гостем программы станет концертмейстер оркестра Большого театра России Петр Кондрашин. В концерте примут участие музыканты Воронежского академического симфонического оркестра Ксения Ролдугина (скрипка), Екатерина Платонова (скрипка), Янина Австрецкая (альт), Святослав Москаленко (кларнет), ансамбля \\"Воронежские солисты\\": Алексей Акимов (баян), Валерий Калашников (баян), Ольга Калашникова (фортепиано), Евгений Мингалев (контрабас), Евгений Мисников (ударные), а также артисты музыкально-литературного лектория Артур Гурьев, Виктория Черникова, Максим Смирнов.Начало в 19.00.