Воронежская филармония завершит череду праздничных концертов рождественским шоу «Черевички-XXI». Его по мотивам повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» поставил режиссер Александр Зыков.Зрители познакомятся с сотрудниками некой фирмы, которые организовали праздничный корпоратив, и узнают, что произошло бы с героями классики, если бы им довелось жить в наше время.Главные действующие лица повести Гоголя на новый лад: художник Вакулин, красавица Оксана, некто Чертовицкий и другие. Приключения героев сопровождаются яркими песнями, танцами, рождественскими колядками, виртуозными инструментальными композициями.В спектакле участвуют артисты музыкально-литературного лектория, мужской хор ART’o’dox, «Воронежские девчата», ансамбль «Балалайка».Шоу пройдет 10 января в 18.00.