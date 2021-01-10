На днях в Борисоглебском районе на дороге чуть не замерзла автомобилистка. Ее «Опель Астра» встал как вкопанный на 618-м километре трассы «Москва-Астрахань». Своими силами женщина не смогла запустить двигатель, а на ее просьбы о помощи проезжающие автомобилисты не реагировали. За бортом был мороз, отопление в салоне не работало...Машина еще долго бы моргала аварийкой, если бы на помощь не пришли инспекторы ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции, оценив ситуацию, поняли, что на месте поломку исправить не удастся. Полицейские остановили проезжающий автомобиль «Шевроле Нива» и попросили водителя отбуксировать «Опель Астра» до ближайшего автосервиса.