Утром 10 января региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что число заразившихся COVID-19 в Воронежской области превысило 50-тысячный рубеж: на сегодняшний день зарегистрировано 50 105 лабораторно подтвержденных случаев заражения ковидом. За последние сутки выявлено еще 390 человек с симптомами заболевания.Жертвами коронавируса стали еще шесть жителей Воронежской области. Всего с конца марта от осложнений COVID-19 умерли 1 450 пациентов.Выздоровели за сутки 161 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 45 043 жителя региона.