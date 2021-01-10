Настоящая зимняя погода установится в Воронеже после новогодних каникул. Морозец принесет западный ветер. В ночь на 11 января похолодает до 7-9° мороза, пойдет снежок, днем в понедельник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем будет 5-7° мороза, сообщает Воронежский гидрометцентр.Во вторник, 12 января, ветер сменится на восточный и похолодает еще значительнее: ночью будет до минус 12, днем – до минус 8. Ожидают небольшой снег.В среду, 13 января, ночью мороз усилится до 15 градусов, днем отметка термометра опустится до минус 10 градусов. Тоже возможен небольшой снежок.В четверг, 14 января, ночью мороз будет крепчать еще сильнее – до минус 17 градусов. Но днем пойдет снег, дневная температура будет мягкой – до минус 3 градусов.В пятницу, 15 января, ночью будет минус 8 градусов, днем - 7 градусов мороза и снег.