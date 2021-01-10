Участник из Новой Усмани Воронежской области Иван Терешков принял участие в шоу «Поле чудес», эфир которого прошел вечером 8 января. Иван Терешков, являющийся председателем правления Федерации кикбоксинга Воронежской области, заявил, что хочет передать в музей программы тематические подарки.- Не надо сдерживать порывы, идущие от сердца, - кокетничал телеведущий Леонид Якубович.Воронежец в ответ презентовал два чемпионских пояса, боксерские перчатки и футболку. Ведущего впечатлили спортивные награды, и он спросил, кому они принадлежат. Наш земляк рассказал, что спортивные трофеи - чемпиона мира, Европы и России по кикбоксингу Вадима Часовских.- Все понял, оценил. Абсолютно убежден, что подобные вещи в музее «Поля чудес» храниться не могут и из дома их выносить нельзя. Поэтому верните с благодарностью. Это заслужено потом и кровью, - отметил Якубович.Зато телеведущий примерил боксерские перчатки и даже отработал удары на руках воронежского игрока, который выступил в качестве спарринг-партнера.А вот удача воронежцу не улыбнулась: Ивану Терешкову выпал на барабане сектор «ключ», но «Лада» ему не досталась - выбранный им ключ не подошел к машине. И слово наш земляк не угадал.