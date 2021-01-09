Новоусманский райсуд оштрафовал местную жительницу, которая вернулась из поездки в Турцию и не сделала тест на коронавирус. Правда, сумму ей снизили в два раза. В доход государства женщина заплатит 7,5 тыс. рублей. Это следует из материалов суда.Ранее Роспотребнадзор возбудил административное дело в отношении гражданки о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ). В судебном заседании женщина вину признала и пояснила, почему не смогла вовремя сдать тест и в течение трех дней после прилета загрузить результаты на сайт Госуслуг. В это время в ее семье произошло несчастье – умерла тетя.При вынесении решения суд учел, что женщина ранее не привлекалась к ответственности, поэтому у нее нет отягчающих обстоятельств, что она ухаживает за престарелой матерью и снизил ей сумму штрафа – до 7,5 тысяч рублей. Наказание по статье – от 15 до 40 тыс. рублей штрафа, но