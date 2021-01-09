Аннинский райсуд на шесть суток закрыл закусочную, которая находится в пгт Анна. Дело слушалось перед новогодними праздниками. Это следует из материалов суда.В кафе с проверкой накануне Нового года в 23.00 нагрянули правоохранители и сотрудники территориального Роспотребнадзора. В ходе рейда были выявлены нарушения принятых в регионе коронавирусных правил. Так, согласно протоколу об административном правонарушении, в закусочной не проводится «входной фильтр сотрудников», посетители не соблюдали дистанцию, наоборот, толпились в заведении.Также при входе в организацию отсутствовало место для обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Служебные помещения, туалет и контактные поверхности не обрабатывались дезинфицирующими средствами вирулицидного действия. А в обеденном зале отсутствовало устройство для обеззараживания воздуха.Индивидуальному предпринимателю суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности.