Об очередном возгорании автомобиля в Воронеже сообщили в ГУ МЧС по региону сегодня, 9 января. На этот раз сигнал поступил из Советского района. На улице 9 Января полыхал ГАЗ-53.На пульт дежурного позвонили в 20:04 8 января. На место тут же прибыли два отделения ПСЧ-3. Всего к ликвидации пожара привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Огонь удалось потушить в 20:17.В результате пожара в автомобиле выгорела полностью кабина. По оперативной информации пострадавших нет. Сейчас выясняются причины возгорания.В МЧС напоминают: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Если вы попали в трудную ситуацию или стали ее свидетелем – сообщите по телефонам вызова экстренных служб «112» или «101».