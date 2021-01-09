В Воронеже умер профессор Воронежского государственного университета Олег Негробов. Об этой невосполнимой утрате сообщили его коллеги на официальной странице кафедры зоологии и паразитологии ВГУ. Ученый скончался 8 января после тяжелой болезни.– Сегодня перестало биться сердце профессора нашей кафедры, доктора биологических наук Олега Павловича Негробова - одного из самых авторитетных в мире специалистов по двукрылым насекомым семейства Dolichopodidae, – так охарактеризовали его коллеги.Вся его жизнь связана была с ВГУ. Более 50 лет он отдал служению науки.Олег Негробов родился в Воронеже. В 1959 году поступил на биолого-почвенный факультет ВГУ, который затем окончил с отличием. Принимал участие в экспедициях на Кавказ, Белое море и Кольский полуостров. Всю жизнь исследовал двукрылых насекомых.С 1986 года был профессором кафедры зоологии беспозвоночных. Затем возглавлял ее вплоть до 2020 года.Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Олега Негробова.