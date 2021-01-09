Воронежская мэрия объявила торги на право застройки ветхого квартала в Левобережном районе. Это площадь в 1,1 га, которая ограничена улицами Меркулова, Героев Стратосферы, а также Ленинским проспектом.О том, что участок выставят на аукцион, стало известно еще в ноябре 2020 года. Место здесь весьма привлекательное для застройщиков. Сносить придется только три старых ветхих дома.Начальная стоимость права заключения контракта составит 3,6 млн рублей. Аукцион назначен на 2 февраля 2021 года.После того, как определится победитель торгов, он может приступать к возведению многоэтажек. Именно здесь планируется развитие нового квартала. Новостройки могут появиться здесь уже к концу 2022 года.