Число заболевших коронавирусной инфекцией жителей Воронежской области неуклонно растет. Страшный диагноз за минувшие сутки подтвердился у 392 человек. Всего с начала пандемии болезнь определили уже у 49 715 пациентов. Об этом сообщили в региональном оперштабе 9 января.При этом победить опасный недуг благополучно смогли 44 882 человек. Только за последние сутки из стационаров и амбулаторного лечения были выписаны 149 пациентов. К сожалению, 13 жизней медикам спасти не удалось. Люди умерли от осложнений, вызванных инфекцией.Напомним, ранее в оперштабе главный санитарный врач обрасти Игорь Механтьев отмечал, что более 84% пациентов с ковидом имеют симптомы ОРВИ. И лишь у 7% болезнь проходит бессимптомно. Все также основное число заболевших – взрослые люди в возрасте 30–65 лет (около 68%).