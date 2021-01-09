Ежедневно сообщается печальная статистика по коронавирусу в регионе. За минувшие сутки в Воронежской области от осложнений, вызванных ковидом, умерли еще 13 человек. Такие данные в субботу, 9 января, передал региональный оперштаб.Общее число жертв болезни неуклонно растет. Их количество увеличилось до 1444 человек.Всего за последние сутки опасный недуг выявили у 392 жителей области. Заболеваемость все также остается на одном уровне и не хочет снижаться. Ежедневно около 400 пациентов, обратившихся к медикам, получают положительный диагноз на коронавирус. Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 49 715 человек.Впрочем, новая рабочая неделя для всех начнется по плану, равно как и для воронежских школьников. Продления каникул не будет. Поэтому дети сядут за парты, а взрослые отправятся на работу.