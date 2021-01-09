Пожар произошел 8 января поздно вечером в многоэтажке в Коминтерновском районе. Сообщение о возгорании в доме № 12 по улице Владимира Невского спасателям поступило в 21:59. Оперативными данными за сутки поделились в ГУ МЧС России по Воронежской области 9 января.Как оказалось, горела двухкомнатная квартира. К тушению на месте привлекались 4 единицы техники и 14 человек. Спасатели ликвидировали пожар в 22:12. В результате выгорела небольшая комната 4х4м. По оперативной информации, есть пострадавший.В МЧС региона в очередной раз напоминают: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности! Если вы оказались в непростой ситуации, то звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».Вчера в МЧС сообщили, что женщине чудом удалось спастись из горевшего дома, благодаря вовремя сработанному сигналу пожарного извещателя.