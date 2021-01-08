Оттепель, сопровождавшая в Воронеже начало 2021 года, постепенно отступает. По прогнозу синоптиков, в субботу, 9 января, в городе пройдет небольшой снег. В этот день обещают еще плюсовую температуру – 1 градус выше нуля. Но уже в воскресенье начнется постепенное похолодание. Днем 10 января будет минус 1, а ночью – уже до семи мороза. И так же при небольшом снежке.В начале первой рабочей недели года температура продолжит понижаться. 11 января ожидается до -8 днем и до -11 ночью. 12 января днем будет около 5 градусов мороза, в ночное время – до 12градусов мороза.А вот Старый Новый год обещает реабилитировать своего современного предшественника настоящей зимней погодой. В этот день воронежцам обещают сильный снег и мороз до -15. Впрочем, это еще очень приблизительный прогноз…