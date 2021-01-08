Региональный оператор «Экотехнологии» подвел итоги 2020 года. За этот период воронежцы собрали в контейнеры-сетки, установленные на площадках наряду с обычными емкостями, 566 тонн пластиковой тары. Эти отходы дополнительно отсортировали на заводе в Семилуках и отправили на дальнейшую переработку, в том числе и в другие регионы.По оценкам специалистов, раздельный сбор ПЭТ-отходов позволит горожанам сэкономить около 1,7 миллиона рублей, поскольку этот объем мусора не учитывался в общей массе и не выставлялся в счет к оплате. Содержимое сеток региональный оператор вывозит и утилизирует за свой счет.