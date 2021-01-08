Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью, фигурантом по которому проходит 45-летний местный житель.Кровавая бойня развернулась в съемной квартире на улице Волгоградской в ночь с 20 на 21 декабря 2019 года. По версии следствия, два приятеля, обоим по 45 лет, встретились для распития спиртных напитков. В процессе попойки, один из мужчин заподозрил другого в краже тысячи рублей и предъявил ему свои претензии. Приятель отрицал кражу. Требуя признаться и вернуть деньги, изверг начал избивать оппонента, нанося ему удары твердым предметом в шею, грудь, голову. Не выбив таким образом признания, рассвирепевший обвиняемый взялся за нож. Им он не менее 22 раз ударил несчастного по голове, груди и туловищу. Но и этого показалось душегубу мало.- Не получив признания в хищении, обвиняемый взял вилку и, используя ее в качестве оружия, нанес не менее 4 ударов потерпевшему по лицу, шее и конечностям, после чего стал пытать товарища горячим утюгом, причинив тому термические ожоги в области груди и плеча, - рассказал ужасающие подробности руководитель следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.Выбив таким образом из приятеля «чистосердечной признание», изувер взял деньги и покинул место преступления. Потерпевший умер на месте от полученных травм. Причиной смерти, по заключению судмедэкспертизы, стала открытая рана живота, кровоизлияние в брюшную полость и обильная кровопотеря.Подозреваемого смогли вскоре задержать. На первых допросах он во всем признался, но позже заявил, что оговорил себя под давлением.- Несмотря на это, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении указанных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в Воронежский областной суд для рассмотрения по существу – рассказал Матвей Сладких.