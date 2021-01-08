Жители Московского проспекта ночью 8 января стали свидетелями фаер-шоу. Неожиданно затрещали и заискрились провода у дома №80. Дождь из огненных искр обрушился на дорогу, где в этот момент ехали машины. К счастью - никого не задев.Фейерверк продолжался несколько секунд, то с большей, то с меньшей интенсивностью. А затем все погасло.Скорее всего, короткое замыкание вызвал снегопад и дождь, обрушившиеся на город минувшей ночью. О приближении непогоды накануне горожан предупреждали спасатели и синоптики.