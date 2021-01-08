Вопреки ожиданиям воронежцев на новогодних каникулах заболеваемость коронавирусом не пошла на спад. В связи с этим родители обратились к чиновникам с вопросом: не планируется ли продлить зимний отдых школьников?- В соответствии с графиком зимние каникулы у школьников проходят с 28 декабря по 10 января, - прокомментировали в пресс-службе горадминистрации. - Что касается продления каникул в связи с эпидобстановкой, то здесь решение принимает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. – Пока никаких документов на этот счет не было, и третья четверть начнется 11 января.