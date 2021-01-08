Воронежцы могут взять на прокат детское автокресло на срок до двух недель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Услуга бесплатная, потребуется лишь внести залог в размере стоимости удерживающего устройства. При возврате эту сумму вернут в потном объеме.Информацию о наличии детского удерживающего устройства нужного размера можно уточнить по телефону: 8-952-959-18-51. Как рассказали в полиции, за шесть месяцев прокатом воспользовались уже 110 семей.- Так же в социальном проекте \\"Безопасность - это просто\\" могут поучаствовать и граждане, чьи дети уже достигли возраста, когда могут передвигаться в автомобиле без автокресла. Детское удерживающее устройство, лежащее дома без какой-либо надобности, можно сдать в прокат, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.