Ранним утром 7 января в частном доме на улице Калинина в Бутурлиновке возник пожар. В этот момент в доме находилась многодетная мать. Женщина была одна, дети гостили у бабушки.- Как правило, такие пожары заканчиваются гибелью или тяжёлыми травмами спящих в доме людей. Вполне возможно, так бы было и в этот раз, если бы месяцем ранее в дом не приходили пожарные, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.В начале декабря сотрудники пожарного надзора установили в доме многодетной семьи автономные пожарные извещатели. Именно сирена разбудила спящую хозяйку, когда датчик среагировал на появление в доме дыма. Женщина успела покинуть жилье, прежде, чем пожар разошелся.Причину ЧП сейчас выясняют дознаватели.